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    • 09.10.2020 15:28
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    'da operasyonu: 258 kilo eroin bulundu

    'da sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada 489 paket içerisine gizlenmiş 258 kilo 500 gram eroin bulundu.

    Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

    'da 258 kilo 500 gram eroin, 2 bin 315 hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Ekiplerce ilçedeki uygulama noktasında durdurulan bir araçta, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada 489 paket içerisine gizlenmiş 258 kilo 500 gram eroin bulundu.

    Merkez Haliliye ilçesindeki operasyonda ise 2 bin 315 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Operasyonlarda 3 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

    Öte yandan, emniyet ekipleri ele geçirilen uyuşturucu haplarla "İki devlet bir millet Karabağ" yazarak 'a destek mesajı verdi.

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    Haberler Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 258 kilo eroin bulundu