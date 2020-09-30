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    'li 'tan skandal ifadeler: “Kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum”

    Yerel seçimlerde ’nin başına geçen CJHP’li ’ın skandal sözleri ortaya çıktı. Yavaş, ı destekleyeceğini, üretici ile alıcıyı buluşturacağını, köylerin kalkındırılması ve köye dönüş projesinin hayata geçirilmesini sağlayacağını belirtmişti. Ancak Yavaş’ın “Kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum” dediği ortaya çıktı.

    Cumhuriyet Halk Partisi () Başkanı , yakın zamanda ı destekleyeceğini, üretici ile alıcıyı buluşturacağını, köylerin kalkındırılması ve köye dönüş projesinin hayata geçirilmesini sağlayacağını belirtti.

    Hatta Yavaş, "Bizler Avrupalı köylüyü değil, 'nın köylüsünü zengin etmeye çalışacağız" dedi.

    "KIRSAL KESİMİ ÇOK FAZLA ÖNEMSEMİYORUM"
    Ancak CHP'li Yavaş'ın yıllar öncesine ait bir konuşmasında kırsal kesimi önemsemediğini belirttiği ortaya çıktı.

    Yavaş konuşmasında aynen şunları söylemişti: "Mesele kırsal kesimden filan kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum. Niye derseniz? 'de artık seçmenin yüzde 75 büyük kentlerde yüzde 25'i kırsal kesimde."

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    Haberler Güncel CHP'li Mansur Yavaş'tan skandal ifadeler: “Kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum”
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