Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.10.2020 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2020 11:22
    ABONE OL

    ’li 'nde skandal görüntü! İtfaiye aracıyla domates taşıdılar

    'ın başkanlığını yürüttüğü ’li ’nde tepki çeken bir olay yaşandı. Belediyeye bağlı çalışan ABB İtfaiyesi’ne, üç kapalı alan müdahale aracıyla taşınan domateslerin görüntüsü ortaya çıktı. Hayati önem taşıyan bu araçlarla domates taşınmasına lılar sosyal medyadan tepki gösterdi. CHP'li Mansur Yavaş ise sessizliğini koruyor.

    Fatma Damla Kayayerli
    CHP’li ABB'de skandal olay! İtfaiye aracıyla domates taşıdılar

    'li Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı göreve geldiği günden bu yana belediyenin birçok alanında başarısız oldu. İlk olarak belediyenin Fabrikası'nda hijyenden uzak ekmek üretildiği ortaya çıkmıştı.

    ANKARA İTFAİYESİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜ
    Ankaralıların büyük tepkisini çeken Halk Ekmek skandalından sonra şimdi de İtfaiyesi'nde yaşanan rezaletin görüntüleri ortaya çıktı.

    CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan ABB İtfaiyesi'ne bağlı araçların domates taşıdığı ve itfaiye mensuplarının da bunları araçtan indirdiği belirlendi.

    KAPALI ALAN MÜDAHALE ARACI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
    ABB İtfaiyesine ait üç kapalı alan müdahale aracıyla taşınan domatesleri gören Ankaralılar tepki gösterdi. Bu araçların hayati anlamda önem taşıdığı ve domates taşınmaması gerektiği belirtiliyor. CHP'li Mansur Yavaş ise sessizliğini koruyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal görüntü! İtfaiye aracıyla domates taşıdılar