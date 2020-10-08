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    • 08.10.2020 16:03
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    Tarihi kararı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! halkından 'ye teşekkür

    46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan 'ta kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. Yapılan düzenlemenin ardından vatandaşların bölgeye girişi saat 12.00 sıralarında başladı. Kapıların açılmasıyla yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, tarihi binalar arasında kumsala yürüdü. Bölgeyi gezen Kıbrıs Türk halkı büyük mutluluk yaşarken, 'ye de teşekkür ettiler.

    DHA

    Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Kapalı Maraş'ın bir kısmının her gün 09.00-17.00 saatleri arasında, halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu. Komutanlık, vatandaşların bölgede kurallara uyarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

    DUBAİ'DEN GELDİLER

    Dubai'den Kapalı Maraş'ın açılması için KKTC'ye gelen Kıbrıs Türkü Gulnaz Nejmi, "İnanılmaz duygular içerisindeyim. Ailemin küçüklüğü bu bölgede geçti, şu anda o tarihi sokaklarda yürüyorum. Yaşasın Türkiye" dedi. Nilüfer Nejimi de 'Tarihi yapılar arasında dolaşmanın farklı duyguları barındırdığını' söyledi. Nejimi, 'Bölgenin bir an önce tamamen hayalet şehir özelliğinden kurtulmasını' istedi.

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    18 yaşına kadar Kapalı Maraş'ta yaşayan 64 yaşındaki Sonay Akyay da duygularını, "Ne anlatabilirim ki, ağlamak istiyorum. Bu tarihi ana tanıklık ettiğim için şükürler olsun. Eski anılarım canlandı bu caddelerde. Demokrasi Caddesi'nde çok anılarımız oldu, ailemizle buralarda çok gezdik" diye anlattı.

    'TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'

    Hakan Aslan adlı vatandaş da alınan kararı selamladığını ifade etti. Aslan, alt yapının düzenlendiği belirterek, "Yıkık, dökük binalar zamanla onarılacak ve burada bir hayat başlayacak" dedi.



    1974'ten sonra ilk kez Kapalı Maraş'ın sahiline inen Işın Kocatepe de, "Duygularımı nasıl anlatabilirim ki, teşekkürler Türkiye'miz. İyi ki buranın açılması kararına destek verildi. Burada anılarımız, yaşadıklarımız var" dedi.
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    Haberler Güncel Tarihi Kapalı Maraş kararı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı! KKTC halkından Türkiye'ye teşekkür