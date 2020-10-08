Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Kapalı Maraş'ın bir kısmının her gün 09.00-17.00 saatleri arasında, halkın yaya ziyaretine açıldığını duyurdu. Komutanlık, vatandaşların bölgede kurallara uyarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.
DUBAİ'DEN GELDİLER
Dubai'den Kapalı Maraş'ın açılması için KKTC'ye gelen Kıbrıs Türkü Gulnaz Nejmi, "İnanılmaz duygular içerisindeyim. Ailemin küçüklüğü bu bölgede geçti, şu anda o tarihi sokaklarda yürüyorum. Yaşasın Türkiye" dedi. Nilüfer Nejimi de 'Tarihi yapılar arasında dolaşmanın farklı duyguları barındırdığını' söyledi. Nejimi, 'Bölgenin bir an önce tamamen hayalet şehir özelliğinden kurtulmasını' istedi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
18 yaşına kadar Kapalı Maraş'ta yaşayan 64 yaşındaki Sonay Akyay da duygularını, "Ne anlatabilirim ki, ağlamak istiyorum. Bu tarihi ana tanıklık ettiğim için şükürler olsun. Eski anılarım canlandı bu caddelerde. Demokrasi Caddesi'nde çok anılarımız oldu, ailemizle buralarda çok gezdik" diye anlattı.
'TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE'
Hakan Aslan adlı vatandaş da alınan kararı selamladığını ifade etti. Aslan, alt yapının düzenlendiği belirterek, "Yıkık, dökük binalar zamanla onarılacak ve burada bir hayat başlayacak" dedi.