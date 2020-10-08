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Son dakika: 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan Kapalı Maraş kullanımına açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı.

08.10.2020 12:23 - Son Güncelleme: 08.10.2020 12:50
Son dakika: 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan Kapalı Maraş kullanımına açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümü bu sabah itibarıyla halkın kullanımına açıldı.

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Son dakika: 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan Kapalı Maraş kullanımına açıldı

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci başlıyor.

Son dakika: 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan Kapalı Maraş kullanımına açıldı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını kaydetmişti.

Son dakika: 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan Kapalı Maraş kullanımına açıldı

Tatar, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." demişti.

Adeta hayalet bir şehre dönüşen Maraş'a böylece ilk can suyunu verdiklerinin altını çizen Tatar, "İnşallah perşembe günü sabah saatlerinde Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte başlayacağız." şeklinde konuşmuştu.

Son dakika: 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan Kapalı Maraş kullanımına açıldı

Bir dönemin en gözde tatil yöresi ve Hollywood yıldızlarının uğrak yeri olan kapalı Maraş, Ada'yı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor.

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