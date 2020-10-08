Milli Savunma Bakanlığı, 46 yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılan Maraş'la ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş'ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC'ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/9HMe7x6V3d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020

MSB'den yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş'ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC'ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.







