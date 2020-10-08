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    • 08.10.2020 13:47
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    Son dakika: 'den '' açıklaması: Kardeşlerimize hayırlı olsun

    Son dakika haberine göre, Milli , 46 yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılan Maraş'la ilgili hesabından açıklamalarda bulundu.

    DHA
    MSB'den 'Kapalı Maraş' açıklaması

    Milli , 46 yıl sonra yeniden halkın kullanımına açılan Maraş'la ilgili hesabından açıklamalarda bulundu.



    'den yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş'ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC'ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.



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    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den 'Kapalı Maraş' açıklaması: Kardeşlerimize hayırlı olsun