ÖSYM takvimi |KPSS ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları için tarih saat verildi mi?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS sonuçları için heyecan dorukta. Aylardır hazırlık yapan ve sınavda ter döken lisans mezunları şimdi de KPSS sonuçlarını bekliyor. Alınacak puanlara göre tercih yapılabilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ne zaman açıklanacak? ÖSYM takviminde yer alan önemli tarihler haberimizde…

KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2019 KPSS sınavı sadece A Grubu ile öğretmenlik alımlarında, 2018 KPSS sınav sonuçları ise A Grubu ve öğretmenliğin yanı sıra, B Grubu alımlarında da kullanılmaktadır. B grubu alımlar mühendislikten hemşireliğe, teknikerlikten memurluğa kadar kariyer unvanlar dışındaki (uzman, müfettiş, denetçi, yardımcısı) tüm memur alımlarında kullanılmaktadır.