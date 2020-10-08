Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir perşembe ve cuma gününe dikkat çekerek İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış ve dolu uyarısında bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yağışların, Marmara ve Ege (Aydın ve Muğla hariç) bölgelerinde yerel olarak kuvvetli, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.