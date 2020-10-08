İnşaat malzemesi satan yerlerde çok kolay bulunabilecek izolasyon malzemeleri veya kartonlar aracın üstüne örtülen battaniye ve halı gibi eşyaların altına koyulduğunda daha büyük dolu parçaları için daha etkili bir koruma sağlayacaktır.

Dolu ile gelecek rüzgarla birlkte araçların üstündeki malzemelerin uçmaması için üzerine ağır malzemeler koymak yerine bağlamak güvenlik açısından daha faydalı. Esecek sert bir rüzgarla uçacak battaniye ve hali gibi malzemelerin üzerindeki ağırlıklar hem sizin aracınıza hem çevredeki diğer araçlara zarar verebilir. Serecek malzemeleriniz sadece saracın tavanını kapatacak şekildeyse camlara sıkıştırmak da iyi bir çözüm olacaktır.