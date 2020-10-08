Meteoroloji son dakika dolu uyarısı yaptı! İstanbullular araçlarını korumak için önlem aldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için son dakika dolu uyarısı yaptı, vatandaşlar araçlarını korumak için birbirinden farklı önlemler aldı. Kapalı otoparklarda dün gece saatlerinden itibaren yer kalmazken, araçlarını koyacak yer bulamayanlar ise kartonlar ve kilimler ile üzerilerini kapadı.
İstanbullular, bugün yağması beklenen doluya karşı önlem aldı. Ümraniye'de Aykut İbrahim Şişman isimli kişi ise hava durumunu meteorolojiden daha iyi bildiğini iddia ederek, önlem almadı. Şişman, "Dolu yağacak bir hava yok. Yağsaydı önlem alırdım. Ben meteorolojiden daha iyi biliyorum. Bu havada dolu molu yağmaz." dedi.
İstanbul'da bugün ve yarın etkili olması beklenen sağanak yağış ve doluya karşı vatandaşlar, önlemlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün(MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar battaniye, kilim, çarşaf ve kartonlarla otomobillerini korumak için hazırlık yaptı.
ÜMRANİYE'DE ARAÇLARIN ÜSTÜ BATTANİYELERLE KAPATILDI
Dolu ve yoğun yağış uyarısı sonrası Ümraniye'de de vatandaşlar önlemlerini aldı. Dolu için önlem alan Arif Savaş, "Elimizden gelen önlemleri aldık. Artık gerisi takdiri ilahidir. Bakalım bundan sonra ne olacak. Arabamızın üzerini yorganlarla, battaniyelerle kapatmaya çalıştık." şeklinde konuştu.