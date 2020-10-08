Meteoroloji son dakika dolu uyarısı yaptı! İstanbullular araçlarını korumak için önlem aldı

İstanbul'da bugün ve yarın etkili olması beklenen sağanak yağış ve doluya karşı vatandaşlar, önlemlerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün(MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde vatandaşlar battaniye, kilim, çarşaf ve kartonlarla otomobillerini korumak için hazırlık yaptı.