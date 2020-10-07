



"BU BİZİM İÇİN BİR SON OLMAYACAK"

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayallere bir adım daha yaklaştıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu süreçte büyük destekler aldıklarını belirten Ekmekçi, "Bu noktaya gelmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz ve heyecanla aralık ayında fırlatılacak uydumuzdan sinyallerimizi bekliyoruz. Bu bizim için bir son olmayacak, daha büyük hayallerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ekmekçi, teknolojik açıdan bakıldığında büyük boyutlu uyduların fırlatma maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: