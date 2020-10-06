Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

İLK İHRACAT BAŞARISI

Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayisinin en önemli adımlarından biri atıldı.