Samsun'da Valilik koordinasyonunda yürütülen denetimler ve İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin etkin çalışmasıyla il bazında vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş olduğunu belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Bu durum bizi gelecek güzel günler için umutlandırıyor. Şu an itibarıyla bayram öncesi rakamlara geri döndüğümüzü ve her geçen gün vaka sayılarımızın daha da azaldığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Vaka grafiğinin tamamen kişilerin kurallara uyum düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterdiğinin altını çizen Oruç, ortaya çıkan olumlu tabloyu korumanın özellikle kış ve mevsimsel grip dönemi öncesi daha da önemli hale geldiğini, herkesin kurallara uyum noktasında gösterdiği hassasiyeti devam ettirmesi durumunda, kış ve mevsimsel grip döneminin yeni bir vaka artışı trendiyle karşılaşmadan atlatılabileceğini vurguladı.

FİLYASYON EKİP SAYISI 25'TEN 188'E ÇIKARILDI

Salgının ilk döneminde 25 filyasyon ekibiyle başlattıkları mücadeleyi, bugün 188 ekiple yaygın ve etkin bir şekilde sürdürdüklerini, ekiplerin sabah 09.00'dan gece 23.00'e kadar şehir merkezi, köy demeden saha taraması ve filyasyon çalışması yaptığını aktaran Oruç, sağlık ekiplerinin bu çabaları sayesinde ülke genelinde 13 saat olan filyasyon süresini Samsun'da 9 saate indirdiklerini, hedeflerinin ekip sayısını 200'e çıkararak filyasyon süresini 5 saate düşürmek olduğunu anlattı.