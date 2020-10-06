Türkiye, savunmada yerli ve milli yatırımlarıyla destan yazdı. Selçuk Bayraktar tarafından geliştirilen SİHA'ların başarısı Amerikan Forbes dergisinin de dikkatinden kaçmadı. Dergi, Türkiye'nin İHA/SİHA üretimindeki başarısını gündemine taşıdı.

SİHA'ların terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda başarıya ulaştığını vurguladı. "Türkiye'nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak. Türkiye artık oyun kurucu pozisyonda" açıklamasını yaptı.

IZVESTIYA (RUSYA)

Gökyüzüne tamamen İHA'lar hakim. Ermeni tankları çaresiz durumda. Bir bir tarihe karışıyorlar.