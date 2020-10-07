Burak Orhan, kendisini bilgilendirmesinin ardından Hüsnü Bozkurt'un paylaşımını sildiğini açıkladı ve "Sosyal medya bir çöplük.. Doğruluğuna emin olmadan yapılan paylaşımlar toplumda isimleri öne çıkan bazı kişileri zor durumda bırakabiliyor. Hüsnü Bozkurt bey kendisini bilgilendirmemin ardından yalan twiti sildi. Ama yalanı silinene kadar 10 bin kişi beğendi" dedi.

TWİTTER, HALUK70721982 ADLI HESABA ASKIYA ALDI!

Popüler sosyal medya platformu Twitter, 5 Ekim 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına yalan ve iftirada bulunan Haluk70721982 adlı hesabı askıya almıştı. Söz konusu sahte hesaba girildiğinde, "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ifadelerine ulaşılıyor.

SANATÇI, GAZETECİ, EMEKLİ ASKER VE SİYASETÇİLER SAHTE HESABIN PAYLAŞIMLARI ÜZERİNDEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI HEDEF ALDI

Aralarında sanatçı, gazeteci, emekli asker ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişi, Haluk70721982 adlı hesabın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı yalan ve iftira içerikli sözleri gerçekmiş gibi paylaşarak köşe yazısı yazmış ve sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu.