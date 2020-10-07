"BİZ BUNU MART 2019'DA DENEMİŞTİK"

Göksu, aynı güzergahta 2019 yılında yapılan test sürüşünden kendisinin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, "Biz bunu Mart 2019'da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" notunu yazdı.