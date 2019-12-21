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'ın kızı Dilara'dan köşkte lüks noel partisi!

’ın kızı Dilara, noel partisinde coştu. Görüntüleri izleyen İYİ Partililer şoke oldu. Lüks, israf ve şatafatı gören takipçileri tepki yağdırdı.

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