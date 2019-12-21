Lütfü Türkkan’ın kızı Dilara, noel partisinde coştu. Görüntüleri izleyen İYİ Partililer şoke oldu. Lüks, israf ve şatafatı gören takipçileri tepki yağdırdı. Modacı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki köşkte Noel Partisi yaptı. Yakın arkadaşlarını ağırladı. Çılgın partiyi İnstagram'da naklen yayınladı. Lüks, israf ve şatafatı gören takipçileri tepki yağdırdı. Şehit babasının sarık ve cübbesini eleştiren Lütfü Türkkan'ın kızından köşkte lüks noel partisi! İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Muhammed Fatih Safitürk'ün babası hakkında skandal sözler! İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal paylaşımına Ömer Çelik'ten yanıt: Gazi Meclis, şehit anne ve babalarının mekanıdır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.