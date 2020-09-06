Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin; küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Eyüp Fatih Şağban'ı (58) 4 senedir "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" diye pazarladığı ortaya çıktı.
UŞŞÂKI VAKFI; 6 DEFA EYÜP FATİH ŞAĞBAN'LA HİÇBİR İRTİBATI VE ALAKALARININ OLMADIĞINI AÇIKLADI
Uşşâki Vakfı; 5 Ekim 2016, 15 Şubat 2018, 24 Şubat 2018, 16 Mart 2018, 2 Eylül 2020 ve 4 Eylül 2020 tarihlerinde açıklamada bulundu ve kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban ve grubuyla hiçbir irtibatı ve alâkalarının bulunmadığını açıkladı.
ODA TV; UŞŞÂKI VAKFI'NIN AÇIKLAMASINA RAĞMEN 4 SENEDİR EYÜP FATİH ŞAĞBAN'I "UŞŞAKİ TARİKATI LİDERİ" OLARAK TANITIYOR
Oda TV'nin haberlerinde; Uşşâki Vakfı'nın 6 defa açıklamada bulunmasına rağmen Eyüp Fatih Şağban'ı (58) dört senedir "Uşşaki Tarikatı Lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Fatih Nurullah Efendi ve Cemaati" olarak tanıtması dikkat çekici bulunuyor.
UŞŞÂKI VAKFI: "2016'DA 'İLGİMİZ YOK' DEDİK", "16 MART 2018'DE KAMUOYUNA BİLDİRMİŞTİK"
Uşşâki Vakfı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamada; Uşşâki Vakfı'nın Eyüp Fatih Şağban'la hiçbir alakalarının olmadığını yeniden kamuoyuna açıkladı ve "2016'da ilgimiz yok dedik" ve "16 Mart 2018'de kamuoyuna bildirmiştik" ifadeleri kullanıldı.
Uşşâki Vakfı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklamada; Uşşâki Vakfı'nın Eyüp Fatih Şağban'la hiçbir alakalarının olmadığını yeniden kamuoyuna duyurdu.
Açıklamada; Uşşâki Vakfı'nın 5 Ekim 2016 ve 16 Mart 2018 tarihinde Eyüp Fatih Şağban hakkında yaptığı basın açıklamalarının ekran kaydı verildi. Basın açıklamalarında Uşşâki Vakfı'nın yönetim kurulu üyelerinin imzaları yer aldı.
İŞTE O AÇIKLAMALAR
5 EKİM 2016: "BİZ UŞŞÂKİ CEMAATİ VE UŞŞÂKI VAKFI OLARAK BU SÖYLEMLERLE İLGİMİZ OLMADIĞINI KAMUOYUNA DUYURURUZ"
Uşşâki Vakfı; 15 Şubat 2018 tarihinde "Önemli! Kamuoyuna duyuru" başlıklı yazılı açıklamada bulundu ve Eyüp Fatih Şağban'ın söylemlerinin Uşşâki Cemaati ve Uşşâki Vakfı'yla ilgisinin olmadığını açıkladı.
Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:
"Son zamanlarda bazı kesimlerin cemaatimizin ismini kullanarak devlet büyüklerimize karşı edep dışı söylem ve düşüncelerini Uşşâki cemaatini temsil ediyormuş gibi açıkladıklarına şahit olmaktayız. Ancak biz Uşşâki Cemaati ve Uşşâki Vakfı olarak bu söylemlerle ilgimiz olmadığını ve bu söylemleri tasvip etmediğimizi sayın kamuoyuna duyururuz."
15 ŞUBAT 2018: " 'FATİH NURULLAH EFENDİ' OLARAK BİLİNEN KİŞİ VE CEMAATİ İLE HİÇBİR İRTİBATIMIZIN VE ALAKAMIZ BULUNMUYOR"
Uşşâki Vakfı 15 Şubat 2018 tarihinde yaptığı açıklamada da; "Kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen kişi ve Gülzari Mualla Vakfı'nın temsil ettiği cemaat ile yaklaşık 3 senedir hiçbir bağlantımız kalmadığını tüm sevdiklerimize ilan ediyoruz. Kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen kişi ve cemaati ile hiçbir irtibatımızın ve alakamızın bulunmadığını, beyanlarını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz" denildi.
Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:
"Son zamanlarda gerek sosyal medyada gerek içtimai hayatta, çıkan bazı haberlerden ötürü Çorum'un yetiştirdiği manevi dinamiklerden olan İbrahim İpek Efendi'nin ailesi olarak böyle bir açıklama yapma zaruriyeti hissettik.
Şer-i Şerif'e aykırı bazı tutumlara şahit olduğumuzdan ve gerek ailemizin direği İbrahim İpek Efendi gerekse de Hüsnü Gülzari Hazretleri zamanında olmayan ve bu zatların da kerih gördüğü bazı uygulamaların yapılmasından ötürü kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen kişi ve Gülzari Mualla Vakfı'nın temsil ettiği cemaat ile yaklaşık 3 senedir hiçbir bağlantımız kalmadığını tüm sevdiklerimize ilan ediyoruz.
Birkaç senedir bizlere karşı yürütülen kara propagandalara, iftiralara ve bazı yasaklamalara karşı tepki vermemiş oluşumuz bu iftiraları kabul ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Bu cemaate mensup insanların hüsnüniyetlerini kırmamak adına bugüne kadar sessiz kaldık. Ancak incitici söylemler ve iftiralar, İpek Efendi'nin şahsı ve ailesini geçip sahabe-i kiram'a uzandığı için aile büyüğümüz İbrahim İpek Efendi'nin de buna razı olmayacağını bildiğimizden ve Allah indinde mesuliyetten kurtulmak adına böyle bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Ayrıca mezkur kişinin yaptığı açıklamalarda ve cemaat adına yapılan faaliyetlerde, bu kişinin ismiyle birlikte İbrahim İpek Efendi'nin adının kullanılmasından ailesi olarak rahatsız olduğumuzu, kamuoyuna yansıyan bazı söz ve davranışlarının İbrahim İpek Efendi'nin görüş ve anlayışına uygun olmadığını ifade etmek isteriz.
İbrahim İpek Efendi adına söylenen sözlere, adına yapılan ve yapılması muhtemel programlara İpek Efendi ailesi olarak hiçbir rıza göstermediğimizi, kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen kişi ve cemaati ile hiçbir irtibatımızın ve alakamızın bulunmadığını, beyanlarını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz.
Dostlarımıza, İpek Efendi'nin sevenlerine ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
24 ŞUBAT 2018: " 'FATiH NURULLAH EFENDİ' OLARAK BİLİNEN KİŞİ VE CEMAATİ ILE HİÇBİR İRTİBATIMIZIN VE ALÂKAMIZ BULUNMAMAKTADIR"
Uşşâki Vakfı; 24 Şubat 2018 tarihinde yaptığı açıklamada da; "Kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen kişi ve cemaati ile hiçbir irtibatımızın ve alâkamızın bulunmadığını, beyanlarını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz" denildi.
Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:
"Son zamanlarda gerek sosyal medyada gerek içtimai hayatta, çıkan bâzı haberlerden ötürü Çorum'un yetiştirdiği mânevî dinamiklerden olan İbrâhim İpek Efendi'nin âilesi olarak böyle bir açıklama yapma zarûriyeti hissettik.
Şer-i Şerif'e aykırı bâzı tutumlara şâhit olduğumuzdan ve gerek âilemizin direği İbrâhim İpek Efendi gerekse de Hüsnü Gülzâri Hazretleri zamanında olmayan ve bu zatların da kerih gördüğü bâzı uygulamaların yapılmasından ötürü kamuoyunda "Fatih Nurullah Efendi" olarak bilinen kişi ve Gülzâri Mualla Vakfı'nın temsil ettiği cemaat ile yaklaşık 3 senedir hiçbir bağlantımız kalmadığını tüm sevdiklerimize ilan ediyoruz.
Birkaç senedir bizlere karşı yürütülen kara propagandalara, iftiralara ve bâzı yasaklamalara karşı tepki vermemiş oluşumuz bu iftiraları kabul ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Bu cemaate mensup insanların hüsnüniyetlerini kırmamak adına bugüne kadar sessiz kaldık. Ancak incitici söylemler ve iftiralar, İpek Efendi'nin şahsı ve âilesini geçip sahabe-i kiram'a uzandığı için âile büyüğümüz İbrâhim İpek Efendi'nin de buna râzı olmayacağını bildiğimizden ve Allah indinde mesuliyetten kurtulmak adına böyle bir açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur. Ayrıca mezkûr kişinin yaptığı açıklamalarda ve cemaat adına yapılan faaliyetlerde, bu kişinin ismiyle birlikte İbrâhim İpek Efendi'nin adının kullanılmasından âilesi olarak rahatsız olduğumuzu, kamuoyuna yansıyan bâzı söz ve davranışlarının İbrâhim İpek Efendi'nin görüş ve anlayışına uygun olmadığını ifâde etmek isteriz.
İbrâhim İpek Efendi adına söylenen sözlere, adına yapılan ve yapılması muhtemel programlara İpek Efendi âilesi olarak hiçbir rıza göstermediğimizi, kamuoyunda "Fatih Nurullah Efendi" olarak bilinen kişi ve cemaati ile hiçbir irtibatımızın ve alâkamızın bulunmadığını, beyanlarını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Dostlarımıza, İpek Efendi'nin sevenlerine ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."
16 MART 2018: "BU ŞAHIS HİÇBİR ŞEKİLDE UŞŞÂKÎLERİ TEMSİL ETMEDİĞİ GİBİ UŞŞÂKÎLİKTE SÖZ SÂHİBİ DE DEĞİLDİR"
Uşşâki Vakfı; 16 Mart 2018 tarihinde yaptığı açıklamada da; Eyüp Fatih Şağban'ın vakıfla hiçbir alakasının olmadığı açıklandı ve "Bu şahıs (Eyüp Fatih Şağban), hiçbir şekilde Uşşâkîleri temsil etmediği gibi Uşşâkîlikte söz sâhibi de değildir. Bizler bu şahsın hiçbir açıklamasını kabul etmiyor ve onaylamıyoruz. Beyanları Ehli Sünnet itikâdına aykırıdır" denildi.
Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:
"Son günlerde bâzı şahıslar, Uşşâkileri ve Uşşâkîliği temsil ediyormuş gibi Şeriata ve tarikat âdâbına uymayan bir takım konuşmalarla gündeme gelmiştir. İşgal etmeye çalıştığı makamın ehli-yetkilisi olmayan, 'Elimi öpen cennete gider' vs. gibi şeriata ve tarikata aykırı saçma sapan beyanlarda bulunan bu şahıs, hiçbir şekilde Uşşâkîleri temsil etmediği gibi Uşşâkîlikte söz sâhibi de değildir. Bizler bu şahsın hiçbir açıklamasını kabul etmiyor ve onaylamıyoruz. Beyanları Ehli Sünnet itikâdına aykırıdır. Ülkemizde devam edegelen Uşşâkî kollarının hiç birisi kabul etmediği için medyatiklik ve şöhret uğruna yapılan bu saçmalıklar zâten kişinin Uşşâkîlikle uzak yakın bir ilgisinin olmadığını göstermektedir."
"BU ŞAHSIN UŞŞÂKÎLİK VE UŞŞÂKÎLERLE BİR İLGİSİ YOK"
"Uşşâkî geleneği, silsilesi içinde yer almayan tutum ve davranışlar, Uşşâkîlik ve Uşşâ-kîlerle uzak yakın bir bağlantısı bulunmamaktadır. Zîra Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerinin başlattığı ve 500 yıldır süre gelen irfan mektebinin; ilke, prensip ve görüşleri dışında kendilerince dergah kuranların Uşşâkîlik ile bir ilgisi olması da beklenemez.
Kasımpaşa Uşşâkî Âsitânesi karşısında yer açarak ve "Biz Kasımpaşa'daki Uşşâkîle-riz" söylemi ile kendisini başkalarının (500 yıllık Uşşâkî Âsitânesini yönetenlerin) makamında göstermeye çalışan zavallılar, güneşi balçıkla sıvayacaklarını sanmaktadırlar. Nitekim bu davranış, asr-ı saadette de benzer olaylarla yaşanmış olan, mescid-i dırar hâdisesi ile aynı olup, aynı amaçlara hizmet etmektedir. Bizler bu şahsın Uşşâkîlik ve Uşşâkîlerle bir ilgisi olmadığını sayın kamuoyuna arz ederiz."
2 EYLÜL 2020: "FATİH NURULLAH İSİMLİ ŞAHISLA HİÇBİR ALAKAMIZIN VE İLİŞKİMİZ YOK"
Uşşâki Vakfı; 2 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada da; "Fatih Nurullah isimli şahısla ve bu şahsın sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın ve ilişkimizin olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz…" ifadeleri kullanıldı
Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:
"Pîr Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî vakfı olarak, Sultan 3. Murad'ın Hocası olan Seyyid Hüsameddin Uşşâkî Hazretleri'nin hayatını, eserlerini ve tasavvuf yolunu, kısacası tüm kültürel mirasını yaşamak, yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak gayesiyle çeyrek asırıdan fazla süredir yurt içi ve yurt dışında, milli ve mânevi değerlerimiz çerçevesinde yardım faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
Bugüne kadar birçok defa dile getirdiğimiz açıklamamızı, gündemdeki gelişmelerden ötürü, tekrar beyan etmek isteriz; kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde 'Uşşâkî Tarikatı Lideri' olarak lanse edilmeye çalışılan, ismi İslam ve ahlâk dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan Fatih Nurullah isimli şahısla ve bu şahsın sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın ve ilişkimizin olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Müslüman milletimizin ve devletimizin değerlerine karşı gelen tüm ahlâk dışı davranışları, saygısız tavırları ve faaliyetleri şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Pîr Seyyid Hasan Hüsameddîn Uşşâkî Vakfı Ve Uşşâkî Asitânesi"
4 EYLÜL 2020: "BU ŞAHISLA VE BU ŞAHSIN SÖZDE TARİKATIYLA HİÇBİR ALAKAMIZ YOK"
Uşşaki Vakfı Hukuk Müşavirliği tarafından 4 Eylül 2020 tarihinde yapılan açıklamada da; Eyüp Fatih Şağban'ın Uşşâki Vakfı'yla hiçbir alakalarının olmadığı açıklandı. Açıklamada; "Bugüne kadar birçok defa dile getirdiğimiz açıklamamızı tekrar beyan etmek isteriz; kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde 'Uşşâkî Tarikati Lideri' olarak lanse edilmeye çalışılan, ismi İslam ve ahlak dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan şahısla ve bu şahsın sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.
Uşşaki Vakfı Hukuk Müşavirliği'nin açıklaması şöyle:
"Son günlerde gündem olan olaylardan dolayı açıklama yapmak ihtiyacı duyulmuş olup, Uşşâkî Vakfı olarak bildiri yayınlamak gerekmiştir.
Uşşâkî'lik Halvetiyye'nin bir kolu olup, 500 yıl önce Osmanlı Pâdişahı 3. Murad'ın hocası olan Pîr Seyyid H. Hüsameddin Uşşâkî tarafından kurulmuştur. Uşşâkîliğin merkezi olan İstanbul Kasımpaşada, Âsitâne, türbe, külliye ve Uşşâkî Vakfı ile İslâma ve tasavvufa hizmet etmektedir.
Çocuk tâcizi ile adı gündeme gelen ve daha öncesinde de bölücü, yıkıcı ifâdeleri ile kendini sık sık gündeme taşıyan Fatih isimli şahsın kamuoyunda infial yaratan üzücü davranışları nedeni ile vakfımıza ve toplumumuza suç teşkil edecek ağırlıkta haksız saldırılar yapılmaktadır.
Bugüne kadar birçok defa dile getirdiğimiz açıklamamızı tekrar beyan etmek isteriz;
kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde 'Uşşâkî Tarikati Lideri' olarak lanse edilmeye çalışılan, ismi İslam ve ahlak dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan şahısla ve bu şahsın sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasındaki ifâdeye, vakıf olarak katılıyor ve masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hâin ve zâlim ellerle mücâdele etmenin hepimizin vazgeçilmez görevi olduğunu söyleyerek; İlim ve irfan ile alâkası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya dâvet ediyoruz.
Şüphelinin daha önce yaptığı: 'Ben elimi öptürmeye meraklı değildim ama mânevi bir uyarı aldım, bana dendi ki: 'Niye elini öptürmüyorsun? Elini öpen cennete gidiyor! Ben de otuz elim kırk elim olsa bile Ümmeti Muhammed'e uzatıyorum işte, var mı diyeceğiniz?
Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey 'Bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor" ifâdelerinin de karşısında bulunduğumuzu daha önce sosyal medya hesaplarımızdan bu ve benzeri ifâdelere karşı cephe aldığımızı hatırlatmaktayız.
Bu şahsa seneler öncesinden karşı durulmuş, hataları kamuoyuna gösterilerek ve şahıs ile ilgimizin bulunmadığı duyurulmuştur.
Örneğin, 5 Ekim 2016 tarihinde ilgili şahsın söylemlerinin, vakfımız ve toplumumuzla hiçbir alâkası olmadığı ve gayri İslâmî davranışlara karşı olduğumuza dâir açıklama yapılmıştır.
15 Şubat 2018 tarihinde, aynı şahsa karşılık olarak eylemlerinin ve ifâdelerinin Uşşâkîleri hiçbir şekilde temsil etmediği tekrar beyan edilmiştir.
24 Şubat 2018 tarihli vakfımız açıklamasında Uşşâkî toplumunun, Fatih isimli şahısla ilgilerinin bulunmadığı açıklaması, isim verilerek ve açıkça yapılmış ilgili şahsın vakfımıza karşı kara propaganda yaptığından bahsedilmiştir.
Özetle bu şahsa seneler öncesinden karşı durulmuş, hataları kamuoyuna gösterilerek ve şahıs ile ilgimizin bulunmadığı duyurulmuştur.
Bunun gibi duyurularımız görmezden gelinerek; Nurani TV ve ilgili derneği adı altında taraftar toplayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarına saldıran, taraftar kapmak gâyesi ile başka dini liderlere sataşan şahıs hakkında Vakfımız ve tüm toplumumuz her zaman müşteki olmuş, ilgili makamlara bu şikayetlerini de iletmiştir.
UŞŞÂKÎ VAKFI; "VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DENETİMİNDE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HİZMETİNDEDİR."
"Gâyesi, İslam ve Tasavvufa hizmet, fakir yurttaşlara yardım olan, Afrika'da muhtelif yerlerde kuyu ve mescid yaptıran, her sene yüzlerce kurban ve adak bağışlarını kara kıtaya ulaştıran, Kızılay, AFAD, Diyanet İşleri müftülükleri ile ortak çalışarak Kur'an Kursları, yurt dışında mülteci kamplarında ve ülkemizin muhtelif illerinde Suriyeli kardeşlerimize el uzatan, her gün binlerce insanımıza aş evleri dolayısı ile yemek dağıtan vakfımız, tüm eylemleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetiminde, Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetindedir.
Ahlak dışı tâciz olayından sonra birçok kişi tarafından vakfımız üzücü ve suç unsuru taşıyan ifâdelerle açık bir şekilde hedef alınmış ve vakıfta emeği olan tüm bağışçılarımızı ve çalışanlarımızı derinden yaralamıştır. Fatih Nurullah lakaplı sözde tarikat lideri şahsın vakfımızla ve Uşşâkîlik ile yakından ve uzaktan alâkası bulunmadığı, eylemine karşı en ağır şekilde kınadığımız hususu kamuoyuna saygı ile duyururuz."
ODA TV; UŞŞÂKI VAKFI'NIN AÇIKLAMALARINA RAĞMEN EYÜP FATİH ŞAĞBAN'I UŞŞAKİ TARİKATI LİDERİ FATİH NURULLAH EFENDİ OLARAK TANITIYOR
Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV; Uşşâki Vakfı'nın 6 defa Eyüp Fatih Şağban ve grubuyla hiçbir irtibatı ve alâkalarının bulunmadığını açıklamasına rağmen haberlerinde Eyüp Fatih Şağban'ı Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi olarak tanıtmaya devam ediyor.
Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihli haberinde yer alan haberinde Fatih Sağban'ı "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıttığı öğrenildi. Oda TV; söz konusu haberinde; Fatih Sağhan hakkında; "Tarikat lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Uşşaki lideri…" ve "Uşşaki tarikatı lideri…" ifadelerini kullanmış.
Oda TV haberinde; Fatih Şağban'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan konuşmasının videosunu da yayınladı.
"ERDOĞAN MİSYONUNU TAMAMLADI, HÜKÜMETİ MANEVİYATTA DAVUTOĞLU'NA TESLİM ETTİK"
Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan "Çok çamlar deviriyor, artık misyonunu tamamladı O tarikat lideri Erdoğan'a bayrak açtı" başlıklı haberde Fatih Şağban'ı tarikat lideri olarak tanıtıyor.
Oda TV'nin söz konusu haberi aynen şöyle:
Bir süre önce Atatürk Havalimanı'ndaki 'el öptürme izdihamı' görüntüleriyle gündeme gelen "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi", Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artık misyonunu tamamladığı belirterek "Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey" dedi.
Erdoğan'ın istediği yönetimin 'meşrutiyet' olacağını söyleyen 'Fatih Nurullah Efendi', "Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor" dedi.
Tarikatın yayın organı olan Nurani TV'de konuşan Uşşaki tarikatı lideri ayrıca, 1980 anayasası hazırlanırken, bir süre önce hayatını kaybeden Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Mehmet Kırkıncı'nın bir rüya gördüğünü, daha sonra da Kenan Evren'e markaj yaparak imam hatip yasasını anayasaya eklettirdiğini iddia etti.
"TAYYİP BEY BAŞKANLIK SİSTEMİNİ HİÇ ZORLAMASIN"
Uşşaki liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hiç kimse anayasaya manayasaya dokunmasın. Yok başkanlık sistemiydi, bilmem neydi, böyle oyalansın gitsinler.
Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey. Zaten başkanlık sistemi var şu anda Türkiye'de. Onun istediği şekildeki bir idare meşrutiyet olur. O zaman Mehdi alehisselamın zuhuru olur. Bazı şeylere fazla dokunmak iyi değildir. Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor yani."
ODA TV: UŞŞAKİ CEMAATİ LİDERİ FATİH NURULLAH
Oda TV'nin; 4 Nisan 2019 tarihli haberinde de Eyüp Fatih Sağban'ı "Uşşaki Cemaati lideri Fatih Nurullah", "Tarikat lideri" ve "Nurullah" olarak tanıttı. Oda Tv; Fatih Sağban'ın AK Parti ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım hedef alan sözlerini manşetine taşıdı. Haberde; "Uşşaki Cemaati lideri Fatih Nurullah" diyerek tanıtılan Eyüp Fatih Sağban'ın açıklamalarının videosu da yer aldı.
Oda TV'nin; "Uşşaki Cemaati lideri Fatih Nurullah "rüyamda gördüm" diyerek Binali Yıldırım'ı yerden yere vurdu..." başlıklı haberi şöyle:
Uşşaki Cemaati lideri Fatih Nurullah "rüyamda gördüm" diyerek Binali Yıldırım'ı yerden yere vurdu.
Rüyasında Yıldırım'ın kendisinin elini samimi şekilde sıkmadığını anlatan Nurullah, "Elimi sıktıktan sonra giderken elini duvara çarpıyor. Dönüyor bana bakıyor, 'Anladın mı hatanı' diyorum, 'Ne olacak çarpacak mısın beni' diyor. Ya arkadaş bu zihniyetle bir yere gidilmez ya" ifadelerini kullanıyor.
Nurullah devamında ise Binali Yıldırım'ın seçimi kaybetmesinin kendi rüyasıyla ilgili olduğunu savunuyor ve şunları söylüyor:
"Bizim devletimizi tanımadan devlet olunmaz. Bunu böyle bilsinler bu devlet tanınacak. Bu makama hürmet edilecek. Dervişiz biz. Bizi bir kenara çıkar yani. Hangi iradeci olursa olsun orasıyla arasını düzgün tutacak. Bizim bu seçimlerle ilgili söyleyeceğimiz şey budur. Beni çarpacakmışsın al çarpıldın işte. Çarpıldık, hep beraber çarpıldık. Dua ediyoruz ki Allah çevirsin. İstanbul'un kaybolması demek, bütün emeklerin boşa gitmesi demek gibi bir şey Allah korusun."
İşte o sözler:
6 EYLÜL 2020: Oda TV'nin; 6 Eylül 2020 tarihli haberinde, Eyüp Fatih Şağban, Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah olarak tanıtıldı
ODA TV; FATİH ŞAĞBAN'I TARİKAT LİDERİ VE EFENDİ OLARAK TANITTI
Oda TV; 1 Şubat 2016 tarihinde Fatih Şağban'ı kamuoyuna duyurdu. Oda TV'nin; "Havaalanında binlerce kişi neden zikir çekti" başlıklı haberinde, Fatih Şağban "Uşşaki Tarikatı Lideri 'Fatih Nurullah Efendi' " ve "Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıtıldı. Haberde; Fatih Şağban'ın karşılayanların görüntüleri de yer aldı.
ODA TV: "TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU CEMAATİN TARİKAT LİDERİ"
Oda TV; 9 Şubat 2016 tarihli haberinde Fatih Şağban'ı Türkiye'nin konuştuğu cemaatin tarikat lideri olarak kamuoyuna duyurdu. Oda TV haberinde; Fatih Şağban hakkında "Uşşaki tarikatı lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Nurullah Efendi" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.
ODA TV: "FATİH NURULLAH EFENDİ VE CEMAATİ"
Oda TV; 10 Şubat 2016 tarihli haberinde Fatih Şağban'ı tarikat lideri olarak tanıtmaya devam etti. Oda TV'nin, "Elini öpen cennete girecekmiş" başlıklı haberinde; Fatih Şağban'ın oluşumu cemaat olarak tanıtıldı ve Fatih Şağban'ın cemaate verdiği son vaazda ağlayarak konuştuğu ifade edildi. Haberde; Fatih Şağban hakkında "tarikat lideri" ve "Fatih Nurullah Efendi ve Cemaati" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.
EYÜP FATİH ŞAĞBAN TUTUKLANDI
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adını kullanan Eyüp Fatih Şağban (58) sevk edildiği mahkemece küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Şağban, Akyazı'da yazlıkta anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu birden fazla taciz ettiği ifade edildi.
Eyüp Fatih Şağban hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.
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Kenan Kıran/Sabah