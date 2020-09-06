Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:

"Son zamanlarda gerek sosyal medyada gerek içtimai hayatta, çıkan bazı haberlerden ötürü Çorum'un yetiştirdiği manevi dinamiklerden olan İbrahim İpek Efendi'nin ailesi olarak böyle bir açıklama yapma zaruriyeti hissettik.

Şer-i Şerif'e aykırı bazı tutumlara şahit olduğumuzdan ve gerek ailemizin direği İbrahim İpek Efendi gerekse de Hüsnü Gülzari Hazretleri zamanında olmayan ve bu zatların da kerih gördüğü bazı uygulamaların yapılmasından ötürü kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen kişi ve Gülzari Mualla Vakfı'nın temsil ettiği cemaat ile yaklaşık 3 senedir hiçbir bağlantımız kalmadığını tüm sevdiklerimize ilan ediyoruz.

Birkaç senedir bizlere karşı yürütülen kara propagandalara, iftiralara ve bazı yasaklamalara karşı tepki vermemiş oluşumuz bu iftiraları kabul ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Bu cemaate mensup insanların hüsnüniyetlerini kırmamak adına bugüne kadar sessiz kaldık. Ancak incitici söylemler ve iftiralar, İpek Efendi'nin şahsı ve ailesini geçip sahabe-i kiram'a uzandığı için aile büyüğümüz İbrahim İpek Efendi'nin de buna razı olmayacağını bildiğimizden ve Allah indinde mesuliyetten kurtulmak adına böyle bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Ayrıca mezkur kişinin yaptığı açıklamalarda ve cemaat adına yapılan faaliyetlerde, bu kişinin ismiyle birlikte İbrahim İpek Efendi'nin adının kullanılmasından ailesi olarak rahatsız olduğumuzu, kamuoyuna yansıyan bazı söz ve davranışlarının İbrahim İpek Efendi'nin görüş ve anlayışına uygun olmadığını ifade etmek isteriz.

İbrahim İpek Efendi adına söylenen sözlere, adına yapılan ve yapılması muhtemel programlara İpek Efendi ailesi olarak hiçbir rıza göstermediğimizi, kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen kişi ve cemaati ile hiçbir irtibatımızın ve alakamızın bulunmadığını, beyanlarını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz.

Dostlarımıza, İpek Efendi'nin sevenlerine ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

24 ŞUBAT 2018: " 'FATiH NURULLAH EFENDİ' OLARAK BİLİNEN KİŞİ VE CEMAATİ ILE HİÇBİR İRTİBATIMIZIN VE ALÂKAMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Uşşâki Vakfı; 24 Şubat 2018 tarihinde yaptığı açıklamada da; "Kamuoyunda 'Fatih Nurullah Efendi' olarak bilinen kişi ve cemaati ile hiçbir irtibatımızın ve alâkamızın bulunmadığını, beyanlarını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz" denildi.

Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:

"Son zamanlarda gerek sosyal medyada gerek içtimai hayatta, çıkan bâzı haberlerden ötürü Çorum'un yetiştirdiği mânevî dinamiklerden olan İbrâhim İpek Efendi'nin âilesi olarak böyle bir açıklama yapma zarûriyeti hissettik.

Şer-i Şerif'e aykırı bâzı tutumlara şâhit olduğumuzdan ve gerek âilemizin direği İbrâhim İpek Efendi gerekse de Hüsnü Gülzâri Hazretleri zamanında olmayan ve bu zatların da kerih gördüğü bâzı uygulamaların yapılmasından ötürü kamuoyunda "Fatih Nurullah Efendi" olarak bilinen kişi ve Gülzâri Mualla Vakfı'nın temsil ettiği cemaat ile yaklaşık 3 senedir hiçbir bağlantımız kalmadığını tüm sevdiklerimize ilan ediyoruz.

Birkaç senedir bizlere karşı yürütülen kara propagandalara, iftiralara ve bâzı yasaklamalara karşı tepki vermemiş oluşumuz bu iftiraları kabul ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Bu cemaate mensup insanların hüsnüniyetlerini kırmamak adına bugüne kadar sessiz kaldık. Ancak incitici söylemler ve iftiralar, İpek Efendi'nin şahsı ve âilesini geçip sahabe-i kiram'a uzandığı için âile büyüğümüz İbrâhim İpek Efendi'nin de buna râzı olmayacağını bildiğimizden ve Allah indinde mesuliyetten kurtulmak adına böyle bir açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur. Ayrıca mezkûr kişinin yaptığı açıklamalarda ve cemaat adına yapılan faaliyetlerde, bu kişinin ismiyle birlikte İbrâhim İpek Efendi'nin adının kullanılmasından âilesi olarak rahatsız olduğumuzu, kamuoyuna yansıyan bâzı söz ve davranışlarının İbrâhim İpek Efendi'nin görüş ve anlayışına uygun olmadığını ifâde etmek isteriz.

İbrâhim İpek Efendi adına söylenen sözlere, adına yapılan ve yapılması muhtemel programlara İpek Efendi âilesi olarak hiçbir rıza göstermediğimizi, kamuoyunda "Fatih Nurullah Efendi" olarak bilinen kişi ve cemaati ile hiçbir irtibatımızın ve alâkamızın bulunmadığını, beyanlarını da tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz. Dostlarımıza, İpek Efendi'nin sevenlerine ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

16 MART 2018: "BU ŞAHIS HİÇBİR ŞEKİLDE UŞŞÂKÎLERİ TEMSİL ETMEDİĞİ GİBİ UŞŞÂKÎLİKTE SÖZ SÂHİBİ DE DEĞİLDİR"

Uşşâki Vakfı; 16 Mart 2018 tarihinde yaptığı açıklamada da; Eyüp Fatih Şağban'ın vakıfla hiçbir alakasının olmadığı açıklandı ve "Bu şahıs (Eyüp Fatih Şağban), hiçbir şekilde Uşşâkîleri temsil etmediği gibi Uşşâkîlikte söz sâhibi de değildir. Bizler bu şahsın hiçbir açıklamasını kabul etmiyor ve onaylamıyoruz. Beyanları Ehli Sünnet itikâdına aykırıdır" denildi.

Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:

"Son günlerde bâzı şahıslar, Uşşâkileri ve Uşşâkîliği temsil ediyormuş gibi Şeriata ve tarikat âdâbına uymayan bir takım konuşmalarla gündeme gelmiştir. İşgal etmeye çalıştığı makamın ehli-yetkilisi olmayan, 'Elimi öpen cennete gider' vs. gibi şeriata ve tarikata aykırı saçma sapan beyanlarda bulunan bu şahıs, hiçbir şekilde Uşşâkîleri temsil etmediği gibi Uşşâkîlikte söz sâhibi de değildir. Bizler bu şahsın hiçbir açıklamasını kabul etmiyor ve onaylamıyoruz. Beyanları Ehli Sünnet itikâdına aykırıdır. Ülkemizde devam edegelen Uşşâkî kollarının hiç birisi kabul etmediği için medyatiklik ve şöhret uğruna yapılan bu saçmalıklar zâten kişinin Uşşâkîlikle uzak yakın bir ilgisinin olmadığını göstermektedir."

"BU ŞAHSIN UŞŞÂKÎLİK VE UŞŞÂKÎLERLE BİR İLGİSİ YOK"

"Uşşâkî geleneği, silsilesi içinde yer almayan tutum ve davranışlar, Uşşâkîlik ve Uşşâ-kîlerle uzak yakın bir bağlantısı bulunmamaktadır. Zîra Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerinin başlattığı ve 500 yıldır süre gelen irfan mektebinin; ilke, prensip ve görüşleri dışında kendilerince dergah kuranların Uşşâkîlik ile bir ilgisi olması da beklenemez.

Kasımpaşa Uşşâkî Âsitânesi karşısında yer açarak ve "Biz Kasımpaşa'daki Uşşâkîle-riz" söylemi ile kendisini başkalarının (500 yıllık Uşşâkî Âsitânesini yönetenlerin) makamında göstermeye çalışan zavallılar, güneşi balçıkla sıvayacaklarını sanmaktadırlar. Nitekim bu davranış, asr-ı saadette de benzer olaylarla yaşanmış olan, mescid-i dırar hâdisesi ile aynı olup, aynı amaçlara hizmet etmektedir. Bizler bu şahsın Uşşâkîlik ve Uşşâkîlerle bir ilgisi olmadığını sayın kamuoyuna arz ederiz."

2 EYLÜL 2020: "FATİH NURULLAH İSİMLİ ŞAHISLA HİÇBİR ALAKAMIZIN VE İLİŞKİMİZ YOK"

Uşşâki Vakfı; 2 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada da; "Fatih Nurullah isimli şahısla ve bu şahsın sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın ve ilişkimizin olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz…" ifadeleri kullanıldı



Uşşâki Vakfı'nın açıklaması şöyle:

"Pîr Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî vakfı olarak, Sultan 3. Murad'ın Hocası olan Seyyid Hüsameddin Uşşâkî Hazretleri'nin hayatını, eserlerini ve tasavvuf yolunu, kısacası tüm kültürel mirasını yaşamak, yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak gayesiyle çeyrek asırıdan fazla süredir yurt içi ve yurt dışında, milli ve mânevi değerlerimiz çerçevesinde yardım faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Bugüne kadar birçok defa dile getirdiğimiz açıklamamızı, gündemdeki gelişmelerden ötürü, tekrar beyan etmek isteriz; kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde 'Uşşâkî Tarikatı Lideri' olarak lanse edilmeye çalışılan, ismi İslam ve ahlâk dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan Fatih Nurullah isimli şahısla ve bu şahsın sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın ve ilişkimizin olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Müslüman milletimizin ve devletimizin değerlerine karşı gelen tüm ahlâk dışı davranışları, saygısız tavırları ve faaliyetleri şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Pîr Seyyid Hasan Hüsameddîn Uşşâkî Vakfı Ve Uşşâkî Asitânesi"

4 EYLÜL 2020: "BU ŞAHISLA VE BU ŞAHSIN SÖZDE TARİKATIYLA HİÇBİR ALAKAMIZ YOK"

Uşşaki Vakfı Hukuk Müşavirliği tarafından 4 Eylül 2020 tarihinde yapılan açıklamada da; Eyüp Fatih Şağban'ın Uşşâki Vakfı'yla hiçbir alakalarının olmadığı açıklandı. Açıklamada; "Bugüne kadar birçok defa dile getirdiğimiz açıklamamızı tekrar beyan etmek isteriz; kendisini her fırsatta vakfımızla ilişkilendirmeye çalışan, bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda sözde 'Uşşâkî Tarikati Lideri' olarak lanse edilmeye çalışılan, ismi İslam ve ahlak dışı haberlerle anılan, devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne karşı cephe almış bir tutum içinde bulunan şahısla ve bu şahsın sözde tarikatıyla hiçbir alakamızın olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.