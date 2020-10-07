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    • 07.10.2020 11:29
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    Son dakika: Sızma girişimindeki 2 /’li terörist etkisiz hale getirildi

    : bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /’li terörist, tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.

    Sızma girişimindeki teröristler artık yok
    Milli yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel Son dakika: Sızma girişimindeki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi