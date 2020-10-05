MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

TCG GİRESUN fırkateynimiz Akdeniz'deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı.