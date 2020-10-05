Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.10.2020 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2020 09:55
    ABONE OL

    Son dakika: 'den flaş açıklama! Yeni bir rekora imza atıldı

    Son dakika haberine göre; Milli , fırkateyninin 182 gün limana uğramaksınız faaliyetlerini icra ederek yeni bir rekora imza attığını duyurdu.

    MSB'den flaş açıklama! Yeni bir rekora imza atıldı

    'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    fırkateynimiz 'deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: MSB'den flaş açıklama! Yeni bir rekora imza atıldı