MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;
TCG GİRESUN fırkateynimiz Akdeniz'deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı.
TCG GİRESUN fırkateynimiz Akdeniz'deki harekât ve eğitim faaliyetleri çerçevesinde Mart-Eylül 2020 tarihleri arasında limana uğramaksızın kesintisiz 182 gün seyir icra ederek bu konuda yeni bir rekora imza attı.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/ZvLQzRx8lk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2020