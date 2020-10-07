KARAYILAN İTİRAF ETMİŞTİ

PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan bir süre önce kendilerine yakın yayın organlarına yaptığı açıklamada Haftanin'de yaşanan hezimeti böyle itiraf etmişti: "Asker Pençe Kaplan harekâtını başlattı. Keşif uçakları, saldırı helikopterleri, yine karadan obüs, top ve daha birçok ağır silahlarla Haftanin'e girdiler. Kullanılan hava tekniği ile tüm Haftanin'e yerleşmek istiyorlar. Özellikle Haftanin'de yoğunlukta olduğumuz Hantur Dağı defalarca havadan vuruldu. Sonrasında alana indirmeler yaparak bölgeyi kuşattılar. Burada önemli kayıplarımız oldu. Yeni taktikler geliştirmezsek hepimiz imha olacağız''