Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi. Ayrıntılar geliyor... Ermenistan'a desteğe giden 300 YPG/PKK'lı teröristten 20'si öldürüldü MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz!