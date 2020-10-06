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    • 06.10.2020 10:50
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    Son dakika: /'nın şehir yapılanmasına operasyon: 105 şüpheliden 89'unun yakalandı

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, / şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi.

    Haberler Güncel Son dakika: PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 105 şüpheliden 89'unun yakalandı