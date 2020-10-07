Teröristlerin İHA ve SİHA 'ların optik ve termal sensörlerle tespiti zorlaştırma / İmkansız kılma düşüncesiyle arazi ile uyumlu multispektral özellikte kumaştan imal edilen kıyafetleri giymeleri bile onları yok olmaktan kurtaramadı.

67'si Eylül ayında olmak üzere son 5 ay içerinde etkisiz hale getirilen 321 teröristten birçoğunun üzerinde o kıyafetlerin olduğu görüldü