



Edinilen bilgiye göre, Can Dündar bu süreç içinde mahkeme çağrısına kayıtsız kaldı. Bu nedenle mahkeme Can Dündar'ın kaçak sayılmasına hükmetti. Hakim Akın Gürlek başkanlığındaki Heyet, kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Bu kapsamda, Can Dündar'a ait olduğu tespit edilen; Ankara Çankaya'da bulunan iki bağımsız bölüm, Muğla Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan villa ve İstanbul Üsküdar'da bulunan taşınmazına el konulmasına hükmedildi.

Can Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına karar verildi.