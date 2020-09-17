Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi bir manşete imza atmıştı. 29 Mayıs 2015 tarihli ihanet manşeti ardından Dündar hakkında soruşturma başlatılmış, iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ı Türk Ceza Kanunu'nun 329/1 maddesi uyarınca 'Devletin gizli bilgilerini açıklamak' suçlamasıyla önce 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş ardından cezada indirim yaparak 5 yıl 10 hapis cezasına hükmetmişti.

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar hakkındaki cezayı bozmuş, aslında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetmişti.

BOZMA GEREKÇESİ

Yargıtay'ın kararında Dündar'ın haberinin Suriye tarafından BM nezdinde kullanılması gerekçe gösterilerek "Cumhuriyet gazetesinin 29 Mayıs 2015 tarihli nüshasında, devletin güvenliği veya siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yayımlamak suretiyle açıklanmasından sonra, Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri'ne 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektup sunduğunun da anlaşılması karşısında, anılan bilgileri doğrudan siyasal casusluk kastı ile temin ettiğinin kabulü gerekebileceğinden ve eyleminin bu haliyle basın yoluyla işlenmesi de mümkün olmayan TCK 328'inci maddesinde düzenlenen suçu oluşturabileceği gözetilerek, bu belgenin Dışişleri Bakanlığı'ndan temini ile 5271 Sayılı CMK'nın 217'nci maddesi gereğince taraflara okunup tartışılmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir" denilmişti.

Bu karar ardından dosya yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Dündar hiçbir tebligata cevap bermeyip ifadeye de gelmeyince hakkında fifari olduğu gerekçesi ile gıyabi tutuklama kararı alındı. Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapıldı.

MAL VARLIĞINA EL KOYMA KARARI

Yargılama çerçevesinde bugün yapılan duruşmada ise önemli bir karar alındı. Hakim Akın Gürlek Başkanlığı'ndaki mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kaçak sayılan Can Dündar'ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı. Mahkeme Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetti. Can Dündar bu süreç içinde mahkeme çağrısına kayıtsız kalırsa mal varlığına el konulmasına hükmedilecek.

Can Dündar'ın İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum'da çeşitli taşınmazları bulunuyor.

İADE EDİLMİYOR

Bilindiği gibi, Can Dündar'ın Almanya'dan Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı talepte bulundu. Ancak Almanya'da yaşadığı bilinen Can Dündar buna rağmen Türkiye'ye iade edilmiyor…