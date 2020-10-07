AYM'nin, İnfaz Yasası'nın şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddettiği kararın gerekçesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Gerekçeli kararda, iptal başvurusunda düzenlemenin özel toplu af niteliğinde olduğu, af ilanını konu alan kanunların kabulü için TBMM üye tamsayısının 5'te 3 çoğunluğunun gerektiği, dava konusu kanunun kabulünde ise bu nitelikli çoğunluğun aranmadığı belirtilerek, kuralların şekil bakımından Anayasa'ya aykırı olduğunun ileri sürüldüğü hatırlatıldı. Düzenlemenin suçu konu alan, suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engelleyen niteliğinin bulunmadığının, bu yönüyle genel af niteliği taşımadığının açık olduğuna dikkat çeken AYM, bu çerçevede anılan maddenin öngördüğü kurumun 'özel af' niteliğinde olup olmadığının incelendiğini bildirdi.



'DÜZENLEME CEZA KAPSAMINA DEĞİL İNFAZA YÖNELİK'

Gerekçede iptal davasına konu olan kurallarda, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme kurumlarından yararlanılarak hükümlülerin ceza infaz kurumundan önceki kanuni düzenlemelere göre daha erken tahliye edilmesi ve cezanın kalan kısmının ceza infaz kurumu dışında infaz edilmesinin öngörüldüğüne işaret edildi. AYM'nin gerekçeli ret kararında şu tespitlere yer verildi:



"Tüm bu hususlar çerçevesinde hükümlünün çektirilmesi gereken toplam ceza miktarında bir değişikliğe neden olmayan geçici 6. maddenin cezanın kapsamına ilişkin bir düzenleme olmayıp cezanın infaz usulüne yönelik hükümler öngördüğü anlaşılmıştır. Anılan nedenlerle geçici 6. maddenin öngördüğü kurumun af niteliğinde olmadığı, bu itibarla söz konusu maddenin değiştirilmesini öngören Kanun'un toplantı ve karar yeter sayısı bakımından Anayasa'nın 96. maddesine tabi olduğu görülmüştür. Son oylaması Anayasa'da öngörülen çoğunlukla yapılan Kanun, Anayasa'nın 96. maddesine aykırı değildir. Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle kuralların Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar vermiştir."