Karma komisyon, Tuma Çelik'in dokulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirilmesi halinde bu rapor 6 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak. AK Parti, MHP, CHP ve HDP'li milletvekillerinin Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağı öğrenildi.

Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra mahkemede ifade vereceği ifade edildi.

HAZIRLIK KOMİSYONU'NUN TUMA ÇELİK HAKKINDAKİ RAPORU

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyon; Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in D.K. isimli kadına tecavüz ettiğine yönelik iddiaları araştırdı.

AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün bulunduğu 1. hazırlık komisyonu Tuma Çelik hakkındaki raporunu 3 Eylül 2020 tarihinde tamamladı.





NİTELİKLİ OLARAK CİNSEL SALDIRI EYLEMİNDE BULUNDUĞU YÖNÜNDE YETERLİ SAYILABİLECEK DELİL MEVCUT

Raporda; Tuma Çelik'in, müşteki D.K.'e rızası dışında milletvekili nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli olarak cinsel saldırı eyleminde bulunduğu yönünde yeterli sayılabilecek delilin mevcut olduğunun görüldüğüne dikkat çekilmişti.

Raporda; Tuma Çelik'in komisyona gönderdiği yazılı savunmada ve komisyon toplantısında yaptığı sözlü savunmada D.K'nin iddia ettiği; evin mülkiyeti, olay yeri ve zaman gibi müşteki D.K.'nin beyanlarıyla uyuşan ifadeler kullandığı ifade edilmişti.

Raporda; "Bir milletvekilinin bu tür bir olayla isminin dahi zikredilmesinin son derece yanlış olması ve yasama organının saygınlığının zedelenmemesi amacıyla, konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak karara bağlanması gerektiği sonucuna varmıştır" denilmişti.

Raporda; soruşturmaya devam edilebilmesi amacıyla, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Karma Komisyon Başkanlığı'na gönderilmesine karar verildiğine dikkat çekildi.

BAŞSAVCILIK ÇELİK HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLEYEREK, DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İÇİN TBMM'YE GÖNDERMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye göndermişti. Tuma Çelik hakkında ayrıca yurtdışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.