Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'e ilişkin Türkiye'nin tezlerini aktarırken, "Yunan ve Kıbrıslı Rumların deniz sınırlarına ilişkin iddiaları aşırı ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bununla birlikte, Doğu Akdeniz'deki Türk deniz yetki alanları uluslararası hukuka uygundur. Bölgedeki ihtilaflı iddialarda adil bir çözüme ulaşılması politikamızın temel direğidir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan başlamak üzere Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri diyaloğa ve iş birliğine davet etmesinin nedeni de tam olarak budur. Başkan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz konulu bir uluslararası konferans düzenlenmesi önerisinin ilgili taraflarca ciddi şekilde dikkate alınmasını beğeniyle karşılıyoruz. Bu konferansın kapsayıcı olması ve Kıbrıslı Türkler dahil meseleye dahil tüm tarafları kapsamına alması gerekir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın atacağı adımın önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Yunanistan anlamlı bir diyalog sürecine girdiğinde bölgedeki meselelerin hepsinin çözümü yönünde hayati önem taşıyan bir adım atılmasını içtenlikle umuyoruz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın rolüne ilişkin olarak da "İtalya'yı güçlü bir NATO müttefiki ve bölgesel meseleler söz konusu olduğunda dengeli bir partner olarak kabul ediyoruz ve çabalarını ve katkısını çok takdir ediyoruz. İtalya ile diyaloğumuz ve yapıcı yaklaşımı bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilir." yorumunu yaptı.