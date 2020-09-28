Fransa, Türkiye düşmanlığı yapıyor. Macron'un Doğu Akdeniz konusundaki gerginliğinin nedeni nedir?

Birincisi içeride Macron fevkalede zorda. İkincisi, ABD'nin de Suriye'den çekilmekte oluşunu dikkate alarak kendisini acaba burada söz sahibi ülke konumuna tekrar getirebilir mi politikasına girdi. Üçüncü husus ise Türkiye'yi kendisi için gücü artan bir rakip olarak değerlendiriyor.

Macron'un son günlerde tavır değiştirip Türkiye ile diyalog kurmaya çalışması ne anlama geliyor? Ne oldu, Fransa uzlaşmak mı istiyor?

Aslında Almanya iyi polisi Fransa kötü polisi oynuyor. Kendi aralarında böyle bir iş bölümü yapıldı. Benim şahsi kanaatim Fransa her halükarda Türkiye ile bu rekabet duygusu içinde Yunanistan marifeti ile bizim üzerimizde baskı kurmaya çalıştı. Bu Yunanistan'ın da işine geldi.

BU OLAY DOĞU AKDENİZ DEĞİL ORTA DOĞU MESELESİDİR

Ama bunlardan hiç bir sonuç alamadı?

Bunların hiçbiri olmaz. İmkan ve ihtimal de yok. Yunanistan'ın esas amacı Türkiye'yi kendi karasularına hapsetmek... Fransa da Yunanistan'ın kendisine yaslanmasını fırsat bilerek Türkiye'yi Yunanistan ile kontrol altına almaya çalışıyor. ABD de Rusya'yı çevreleyebilme politikası kapsamında Yunanistan'a yakınlaşmaya başladı.

TÜRKİYE'NİN ELİNDE CİDDİ KOZLAR VAR

Herkes artık bölgede Türkiye'yi dikkate almak zorunda mı?

Her halukarda Türkiye'nin elinde ciddi kozlar var. İlk defa aslanın kuyruğuna bastılar. Aslan uyandı. Bugün bu sorunlar hem hukuk açısından hem siyaseten hem de aynı zamanda Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan tüm unsurların ortaya konulması açısından aslanı uyandırmıştır. Türkiye'yi bu politikalarda geriye itemezler. Baskı olursa Yunanistan'ın kaybı olur.

Ortadoğu'da yeni bir denklem kuruluyor. Masanın kilit taşlarından biri Türkiye diyebilir miyiz?

Kesinlikle diyebilirim.

NASIL OLUYOR? / ALİ DEĞERMENCİ