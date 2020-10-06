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    • 06.10.2020 15:24
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Camiler ve 'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan , ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve 'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik-beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı göz ardı edilemez." dedi. Başkan Erdoğan, "Karadeniz’de tarihimizin en büyük doğalgaz rezervini keşfettik. Salgın günlerinde milletimize umut vermenin yanı sıra daha büyük keşifler için umudumuzu arttırdı." açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan , ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve 'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Milletin evini bu gazi mekanı teşrif eden siz değerli hocalarımıza hoş geldiniz diyorum.

    Tüm Diyanet mensuplarımıza selamlarımı gönderiyorum.

    Tüm imamlarımızın müezzinlerimizin, kuran kursu hocalarımızın, vaiz, vaize ve müftülerimizin camiler ve din gönüllüleri haftasını tebrik ediyorum.

    Minareleri ezansız bırakmayan tüm hocalarımızdan Allah razı olsun diyorum.

    Yaşadığımız onca provokasyona rağmen milletimizin birlik-beraberliğini korumasında Diyanet İşleri Başkanlığının katkısı göz ardı edilemez.

    15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasında Diyanet İşleri Başkanlığımız hep ön saflarda yer almıştır.

    Vefa Destek gruplarında 62 700 Diyanet İşleri çalışanımız sorumluluk üstlendi.

    Diyanet personelimiz koronavirüs salgınında fedakarca görev yaptı.



    Diyanet Camiamızdan toplumumuzun bilinçlendirilmesinde oynadığı rolü aynı kararlılıkta devam ettirmesi diliyorum.

    Dünya tarlasına iyilik eken ahiret haşatına iyilik toplamaya devam eder. Bu hayatın albenisine kendisini kaptıran insan, dünyasını da ahiretini de kaybeder.

    Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir.

    Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz sıkıntılı dönemde Rabbimizin birçok müjdesine mazhar olduk.

    Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğalgaz rezervini keşfettik. Salgın günlerinde milletimize umut vermenin yanı sıra daha büyük keşifler için umudumuzu arttırdı.


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