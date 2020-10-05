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    • 05.10.2020 10:04
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    Taksim'de ler yine hortladı! Bir saati 15 lira

    'un en kalabalık noktalarından olan Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen ler yine ortaya çıktı. Aracını 'nde park etmek isteyen Volkan ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar saniye saniye kaydedildi.

    DHA

    Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibimize yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi.



    YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI
    Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler.



    Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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    Haberler Güncel Taksim'de değnekçiler yine hortladı! Bir saati 15 lira