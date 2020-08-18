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    • 18.08.2020 09:27
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    Son dakika: merkezli organize suç örgütü operasyonu! 7 kişi yakalandı

    Son dakika haberine göre 'da ait otoparklarda yağma gerçekleştirdiği, çalışanları yaraladığı, tehdit ettiği, iş ve çalışma hürriyetini ihlal ederek kamu faaliyetlerini engellediği öne sürülen 7 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

    merkezli 2 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün ait otoparklarda yağma yaptığı, çalışanları silahla yaraladığı, tehdit ettiği, iş ve çalışma hürriyetini ihlal ederek kamu faaliyetlerini engellediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul ve 'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 kişiden 7'sini yakaladı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 1 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

    Aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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