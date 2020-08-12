Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.08.2020 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2020 09:20
    ABONE OL

    : 'ndan ' ve ' düzenlemesi!

    haberi... , yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor.

    Bakanlıktan 'vale ve değnekçi' düzenlemesi!

    hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak. Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanamayacak. İşletmeler, vale hizmeti alan müşterileri, sahip olduğu haklar konusunda uyaracak.



    Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek. Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak. Vale görevlisi, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 'vale ve değnekçi' düzenlemesi!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri