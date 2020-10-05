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    • 05.10.2020 09:24
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    'de ruhsatsız üreten iş yerine baskın

    'in Karabağlar ilçesinde polisin, ruhsatsız üretimi yapan bir iş yerine yaptığı baskında, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.

    DHA
    Ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın!

    'in Karabağlar ilçesinde polisin, ruhsatsız üretimi yapan bir iş yerine yaptığı baskında, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.

    Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mahallesi 5852/1 Sokak'ta bir iş yerinin ruhsatsız maske üretimi yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, söz konusu iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi. Öte yandan, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y.Y. (39) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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