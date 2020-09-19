İzmir'de değnekçi terörü! Polis nöbet tutuyor

Bir diğer araç sürücüsü Ahmet Kor ise, "Bu işi yapanların tipleri değişik, korkuyoruz. Arabamı park eder etmez yanımda bitiyorlar ve para istiyorlar. Ben de her seferinde istemeden de olsa veriyorum" dedi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde su ve çiçek satan Mehmet Çamcı, "Ben suyu 1 liraya satıp şükrediyorum, adamlar 5-10 TL'yi beğenmiyor. Bunların sayıları bitmiyor. Birbirleriyle de parayı ben alacağım, bu sefer sıra bende gibi sebeplerle her saniye kavga ediyorlardı. Birbirlerini bıçaklıyorlar, ama ölmüyorlar da. Onlar gidince o kadar rahatladık ki, anlatamam. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

