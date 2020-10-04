Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.10.2020 07:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2020 07:36
    ABONE OL

    'ın oyununu bozduk! 'den kritik hamle

    'de gerilim devam ederken 'nin sorumluluk sahasında olan bölgede iki ilan etti. Yunan tarafının bu provokasyonunun ardından, Türkiye söz konusu alanlar için yeniden NAVTEX yayınladı.

    Yunanistan'ın NAVTEX oyununu bozduk

    'de sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik adımların atıldığı bir dönemde tarafından gerçekleştirilen bu provokasyon üzerine kendi sorumluluk sahasında olan söz konusu alanlar için kendisi yeniden yayımladı.

    Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yapılan duyuruda Türk NAVTEX servis sahası içindeki bir alana ilişkin yetkisiz bir istasyon tarafından duyuru yayımlandığı, söz konusu duyurunun yetkili olan Antalya NAVTEX İstasyonu tarafından yeniden yayımlandığı bildirildi. Duyuruda 6 Ekim ve 8 Ekim'de Doğu Akdeniz'de belirtilen sahalarda atış eğitimleri yapılacağı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, Yunanistan tarafından atış eğitimleri maksadıyla Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda ve yetkisiz bir istasyon tarafından ilan edilen söz konusu NAVTEX'lerin problemlerin çözümüne değil bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını ifade etti.

    Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki meselelerin uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yana olduğunu belirten kaynaklar, Türkiye'nin bu konuda birçok adım attığını, çözüme katkı sağlayabilmek adına bazı askerî tatbikatların kapsamını azaltmayı, bazılarını ise ertelemeyi dahi değerlendirdiğini bildirdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Yunanistan'ın NAVTEX oyununu bozduk! Türkiye'den kritik hamle