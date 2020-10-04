Belediye başkanları şehrin eminleridir. Hakka, hukuka herkesten önce onların uyması gerekir ki, vatandaş da onları örnek alıp uysun. Ancak bizim şehrimiz İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bunu yaptığını maalesef söyleyemiyoruz. Çünkü Soyer, Varyant'taki tarihi Şato Restoran binasını lojmana çevirirken, Karantina'daki iki katlı tarihi binasında tadilat gerçekleştirirken yaptığı gibi Seferihisar Ulamış'taki zeytinliklerine havuzlu villa inşa ederken de usulsüzlüklere imza attı.

ORTADA SIKMA TESİSİ YOK

Her şeyden önce mal beyanında değerini 100 bin lira olarak gösterdiği milyonluk zeytinliğe, sıkma tesisi yapmak için izin aldı. Ancak daha bu tesisle ilgili bir kazma dahi vurmamışken, 21 dönümlük zeytinliğe havuzlu villasını kondurdu. İşi kılıfına uydurmak için de villayı 'yönetim ofisi ve bakıcı evi' olarak gösterdi. Işıklandırması bile olan yüzme havuzunu da hesapta 'sulama havuzu' yaptı. Biz Yeni Asır olarak bu kentte neredeyse hiçbir basın kuruluşunun belediye ile olan göbek bağları nedeniyle yazamadığı bu gerçekleri yazdık. Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirdik.