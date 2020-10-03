Alkollü sürücü dehşet saçtı! Aracı bırakıp kaçtı

Kaza anında parkta kimsenin olmaması ise olası bir yaralanmayı engellemiş oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Otomobil polis ekipleri tarafından incelendikten sonra otoparka çekildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, park içerisinde bulunan banklar ise belediye görevlileri tarafından temizlendi. Kaçan otomobil sürücüsünün ise polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.