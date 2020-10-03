







YUNANİSTAN NAVTEX İLANI İLE NEYİ AMAÇLIYOR?

Ağar, AB'nin 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği kritik toplantıları hatırlattı, "Yunanistan AB'nin 1-2 Ekim tarihinde yapmış olduğu görüşmelerden güç alarak, AB iradesi çerçevesinde bir etki üretmeye çalışıyor. Bu etkisi Münhasır Ekonomik Bölge'nin bir şekilde tahrik edilmesi. Amiyane tabirle pislik yapıyor." dedi.



Ağar, AB'nin Türkiye'ye yaklaşımına vurgu yaptı, şöyle konuştu: AB, 'Türkiye olumlu adımlar attıkca işbirliğini geliştirmeliyiz' tarzında bir açıklama yaptı. O cümlenin gizli öznesi, 'Türkiye'nin MEB'de faaliyetler üretmesine engel olmaktı. Türkiye'de bir karşılık verdi, konferans toplansın, görüşelim, toplanalım, KKTC'de dahil edilsin konuşalım' dedi. Burada Rusya'da, ABD'de, İsrail'de, İtalya'da MEB'de atış yapabilir. Bu MEB'e bir tecavüz olarak algılanmaz.