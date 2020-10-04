21 Eylül'de ilkokul 1. sınıflar için başlayan yüz yüze eğitim liselerde devam edecek. 5 Ekim Pazartesi günü meslek liselerinde yüz yüze eğitim dönemi başlayacak. Peki, 5 Ekim'de okula gitmek zorunlu mu? Okullarda devamsızlık yazılacak mı? İşte okulların açılmasıyla birlikte merak edilen soruların yanıtları!

DERSLER NASIL OLACAK?

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.