21 Eylül'de ilkokul 1. sınıflar için başlayan yüz yüze eğitim liselerde devam edecek. 5 Ekim Pazartesi günü meslek liselerinde yüz yüze eğitim dönemi başlayacak. Peki, 5 Ekim'de okula gitmek zorunlu mu? Okullarda devamsızlık yazılacak mı? İşte okulların açılmasıyla birlikte merak edilen soruların yanıtları!
DERSLER NASIL OLACAK?
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU?
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
OKULLARDA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık." ifadelerine yer verdi.
OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Açıklanan bilgilere göre okula gitmenin zorunlu olup olmadığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.