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    • 04.10.2020 16:06
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    Son dakika: - arasındaki toplantı ertelendi!

    Son dakika haberine göre, ile arasında yarın yapılması planlanan toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi!

    ile arasında yarın Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi.

    Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye- Yunanistan arasındaki toplantı ertelendi!