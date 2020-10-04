Çeşitli yer altı kaynakları, altın ve bakır gibi madenlerin bulunduğu Dağlık Karabağ, Ermenistan ve İran'ı da kontrol edebilecek jeopolitik konumuyla ön plana çıkıyor.

LAÇİN'İN STRATEJİK ÖNEMİ

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Laçin'de doğal zenginliklerin ve maden suyu kaynaklarının bolca bulunduğu biliniyor. Bölge, 18 Mayıs 1992'de Ermeni güçler tarafından işgal edildi.

Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde olması sebebiyle stratejik öneme sahip olan Laçin'de hava saldırıları ve çatışmalar sonucunda çok sayıda ev yıkıldı, şehir yağmalandı, köyler yok edildi. 264 kişi şehit oldu.

ŞİFALI SU KAYNAKLARI, TARIM ALANLARI...

2 Ekim 1992'de Hocavend'i işgal eden Ermenistan güçleri, 13'ü kadın 13'ü çocuk olmak üzere 145 Azerbaycan Türkü'nü şehit etti. Hocavend'de işgal ile birlikte bin 723 ev yıkıldı.