YÖK son dakika: 5 Ekim üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan son açıklamada 1 Ekim tarihine vurgu yapılmıştı. Ancak Corona vakalarında artışın devam etmesi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitim modeline geçti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; 'Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.