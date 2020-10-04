YÖK son dakika: 5 Ekim üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 5 Ekim üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde eğitim gören öğrenciler YÖK açıklamalarını takip ediyor. 5 Ekim'de meslek liselerinde ve güzel sanatlar liselerinde yüz yüze eğitim başlıyor. Üniversitelerde de yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı akıllara geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 5 Ekim üniversiteler açılacak mı?
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
5 Ekim'de üniversitelerin açılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili YÖK açıklaması geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK'ten konuyla ilgili yapılan son açıklamada 1 Ekim tarihine vurgu yapılmıştı. Ancak Corona vakalarında artışın devam etmesi nedeniyle birçok üniversite uzaktan eğitim modeline geçti.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
*Sosyal medyada; 'Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.
*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.
UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTELER
– Marmara Üniversitesi
– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
– Akdeniz Üniversitesi
– Balıkesir Üniversitesi
– Batman Üniversitesi
– İstanbul Üniversitesi
– Sakarya Üniversitesi
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi
– Mimar Sinan Üniversitesi
– Ankara Üniversitesi
– Selçuk Üniversitesi
– Necmettin Erbakan Üniversitesi
– Konya Teknik Üniversitesi
– İskenderun Teknik Üniversitesi
– Bursa Uludağ Üniversitesi
– Yıldız Teknik Üniversitesi
- Özyeğin Üniversitesi
- İstanbul Aydın Üniversitesi -Hibrit Eğitim