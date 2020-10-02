"BAĞ EVİNE ÇAĞIRDI"

Akşam saatlerinde ise beni arayarak dedeme ait Karabağlar Yaylası'nda bulunan bağ evine çağırdı ve telefonda bana ağabeyime ait Cüce Bar'da kullanılan içki karton gibi eşyaları depoladığı yerde işimiz olduğunu söyledi. Ben kendisine yardım etmek amaçlı hatırladığım kadarı ile akşam saat 19:30-19:40 saatleri civarında bağ evine gittim. Ben bağ evine gittiğimde evin avlusunda bir varilin içinde bir şeyler yaktığını gördüm.

"BOZULMUŞ KOKOREÇLERİ YAKIYORUM"

Kendisine ne yaktığını sorduğumda bana Cüce Bar'daki bozulmuş kokoreçler yaktığını söyledi. Bu sırada kötü bir koku hissettim. Daha önce de çöplerini ve evraklarını yaktığını görmüştüm ancak bozulmuş kokoreç gibi bir şey yaktığını görmedim. Buzdolabının bozulduğunu, bu nedenle kokoreçleri yaktığını söyledi.

Ben varilin içine baktığımda sadece alevleri gördüm. İçi simsiyahtı, yanan odunlar gördüm. Alevler varilin biraz üzerine çıkmıştı. Ben varile sadece şöyle bir baktım ve depoya girdim. Ağabeyim de o sırada çevrede dolanıyordu. O sırada ağabeyim 'Yengenle kavga ettim, yengen şu an Cüce Bar'da, onun yanına gitmem lazım' dedi ve telaşlı bir hali vardı. Daha sonra kendisi arabasına binerek bağ evinden ayrıldı. Ben de depoyu düzenliyordum.

"GERİ DÖNDÜĞÜNDE VARİLİN İÇİNE BAKTI"

Yaklaşık 1,5 saat kadar bağ evinde kaldım. Ben çıkmadan yarım saat önce ağabeyim bağ evine geri döndü. Geri döndüğünde varilin içine baktı, etrafında gezindi ancak ben hiçbir şekilde şüphelenmedim. Aklıma böyle bir şey yapabileceği gelmedi. Benim olaydan kendisinin itirafından sonra haberim oldu.