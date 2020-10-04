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    • 04.10.2020 12:05
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    30 yıllık hasret son buldu! işgalinden kurtarılan 'in adı olarak değiştirildi!

    ’ın 30 yıllık işgalinden kurtarılan ’e bayrağı dikildi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı , Magadiz’in isminin değiştirilerek olduğunu açıkladı.

    İHA

    Cumhurbaşkanı , 'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde bölgesinin alındığını duyurmasının ardından Magadiz isminin tarihi ismi olan olarak değiştirildiğini açıkladı. Daha sonra, Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.
    Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

    Yapılan operasyonlar kapsamında dün Magadiz bölgesinin hakim tepelerinin Ermenistan'dan kurtarıldığı duyurulmuştu.

    Azerbaycan Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Magadiz bölgesinin tamamen Azerbaycan'ın eline geçtiğini söyledi.

    Magadiz'in ismi Aliyev tarafından tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildi. Daha sonra Sukavuşan'a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

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    Haberler Güncel 30 yıllık hasret son buldu! Ermenistan işgalinden kurtarılan Magadiz'in adı Sukavuşan olarak değiştirildi!