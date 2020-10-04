Üniversite ek kayıt tarihleri 2020! Ek kayıtlar ne zaman başlıyor? Ek kayıt için gerekli belgeler!

Buna göre bireysel ve elektronik kayıtlar 5 Ekim'de başlayacak, 7 Ekim'de elektronik kayıtlar 9 Ekim'de ise bireysel kayıtlar tamamlanacak.

Ek tercihlerde yapılan 48 bin 351 yerleştirmeden 36 bin 190'ı devlet üniversitelerine, 10 bin 661'i vakıf üniversitelerine, bin 460'ı KKTC üniversitelerine ve 40'ı diğer ülkelerdeki üniversitelere oldu.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)