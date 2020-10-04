Üniversite ek kayıt tarihleri 2020! Ek kayıtlar ne zaman başlıyor? Ek kayıt için gerekli belgeler!

2020 üniversite ek kayıt tarihleri! Ek kayıtlar ne zaman başlıyor? Ek kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Ek tercihlerin açıklanmasıyla birlikte gözler ek kayıt tarihlerine çevrildi. Binlerce öğrenci ek kontenjan sayesinde üniversiteye yerleşme imkanı buldu. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler üniversite ek kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, ek kayıtlar ne zaman?
ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ!
ÖSYM'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamalarda "YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır." denildi.
Buna göre bireysel ve elektronik kayıtlar 5 Ekim'de başlayacak, 7 Ekim'de elektronik kayıtlar 9 Ekim'de ise bireysel kayıtlar tamamlanacak.
Ek tercihlerde yapılan 48 bin 351 yerleştirmeden 36 bin 190'ı devlet üniversitelerine, 10 bin 661'i vakıf üniversitelerine, bin 460'ı KKTC üniversitelerine ve 40'ı diğer ülkelerdeki üniversitelere oldu.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri