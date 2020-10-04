Okullarda maske zorunlu mu? Okullarda ücretsiz maske dağıtılacak mı? Meslek liselerinde yüz yüze eğitim dönemi başlıyor. 5 Ekim itibariyle bazı liselerde eğitim açılacak. Pandemi döneminde öğrenciler okulda dikkatli olmak istiyor. Peki, okullarda maske zorunlu mu olacak? Okullarda ücretsiz maske dağıtılacak mı?

OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU?

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.