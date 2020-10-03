Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir? Çok Programlı Anadolu Lisesi ne demek soruları gündeme oturdu. Lise öğrencileri ve aileleri okul türlerini sorgulamaya başladı. 5 Ekim'de bazı liselerde yüz yüze eğitim başlıyor. Listede Çok Programlı Anadolu Lisesi olması ise kafaları karıştırdı. Peki Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir?

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ NEDİR?

Nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan liselere çok programlı lise olarak adlandırılmaktadır. Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor.