Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir? Çok Programlı Anadolu Lisesi ne demek soruları gündeme oturdu. Lise öğrencileri ve aileleri okul türlerini sorgulamaya başladı. 5 Ekim'de bazı liselerde yüz yüze eğitim başlıyor. Listede Çok Programlı Anadolu Lisesi olması ise kafaları karıştırdı. Peki Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir?
ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ NEDİR?
Nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan liselere çok programlı lise olarak adlandırılmaktadır. Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor.
LİSE TÜRLERİ HANGİLERİ?
1- Açık Öğretim Kurumları
2- Anadolu İmam Hatip Liseleri
3- Anadolu Liseleri
4- Çok Programlı Anadolu Liseleri
5- Fen Liseleri
6- Mesleki Eğitim Merkezleri
7- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
8- Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri
9- Sosyal Bilimler Liseleri
HANGİ OKULLAR BAŞLAYACAK?
Yazıya göre, 5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
Mesleki Eğitim Merkezleri
Mesleki eğitim merkezlerinin yasa ile zorunlu öğretim kapsamına alınması ile bu okul türleri de kılavuza girdi. Mesleki eğitim merkezlerine 9'uncu sınıfta doğrudan alan ve dal seçimi yapılarak, işletmeyle sözleşme imzalanması ile eğitime başlanacak. 11'inci sınıfın sonunda "kalfalık belgesi", 12'nci sınıfın sonunda ise "ustalık belgesi" düzenlenecek. 27 alan ve 140 dalda mesleki eğitim verilecek. Alan ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden öğrenilebilecek. Ayrıca öğrenciler açık öğretim okullarına kayıt olarak fark dersleri vermek suretiyle diploma sahibi olabilecek.
Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri
7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin20'nci maddesinin üçüncü fıkrası, 28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirildi. Buna göre daha önce güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri için geçerli olan "yetenek sınav puanıyla öğrenci alan liseler" arasına "klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri" de eklendi ve bu yıl kılavuzda yer aldı. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 29 Mayıs 2017'de yayımlanan"Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru" genelgesine göre bu okullara başvurular 1-23 Haziran arasında okul müdürlüklerine yapılacak. Yerleştirme işlemleri bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak 21 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanacak.