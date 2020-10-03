Liseler açılıyor mu? Hangi liseler okula başlayacak? Anadolu liseleri ne zaman açılacak?

Hangi liseler okula başlayacak? Liseler açılıyor mu? Anadolu liseleri ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara gönderilen yazının ardından lise öğrencileri okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere yüz yüze eğitim 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar için başlamıştı. Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatılacak. Peki, hangi liseler okula başlayacak? Anadolu liseleri ne zaman açılacak? İşte açılacak okullar listesi!

LİSELER AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 28 Eylül'de eğitim/staj uygulamalarının başlandığı mesleki ve teknik liselerde yüz yüze eğitimin 5 Ekim'de başlayacağını ilgili kurumlara bildirdi.