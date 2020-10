Şırnak'ta yapılan operasyonla terörden temizlenen Namaz Dağı'nda, Türkiye Yamaç Paraşütü hedef şampiyonası 10 ilden 33 sporcunun katılımı başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile yıllarca çatışmaların yaşandığı 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali yapılan uçuşları ile başladı. Yarışmaya Türkiye genelinde 10 ilinden 33 pilot katılırken, 2 gün devam edecek olan yarışmada pilotlar Namaz Dağı'nda uçmanın keyfini yaşadı. Hedef yarışmasının açılış programına Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acar Türk, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, vatandaşlar ve yamaç paraşütü pilotları katıldı. Programda, yamaç paraşütü pilotları tarafından ziyaretçilere görsel şölen sunuldu. Şırnak'ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansıması sonucu ve Şırnak'ta güvenliğin sağlanmasıyla, yıllarca çatışmaların yaşandığı Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşıyor. Şırnak kent merkezindeki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda bugün başlayan uçuşlar yarın final uçuşları ile tamamlanacak.





ŞIRNAK'TAKİ DAĞLAR ARTIK TERÖRLE DEĞİL, SOSYAL AKTİVİLERLE ANILIYOR

Vali Ali Hazma Pehlivan, "Öncelikle çok memnun ve mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Şırnak ilimizde gerçekten yakalamış olduğumuz güvenlik ve huzur ikliminin yansımalarını bugün olduğu gibi organizasyonlar ile somut bir şekilde görüyoruz. Şuanda yamaç paraşütünün finalleri ilimizde yapılıyor. Namaz Dağı'nın eteklerindeyiz. Namaz Dağı'nın eteklerinden havalanan yamaç paraşütü sporcuları bu sahaya iniyorlar. Ve birer birer uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Gerçekten bu paraşütlerin havada özgürce güvenlik içerisinde uçtuğunu görmek hepimizi gerçekten mutlu ediyor, memnun ediyor.







Önümüzdeki hafta burada rafting yarışmalarını da Türkiye şampiyonalarını da Beytüşşebap ilçemizde gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki bu ve benzeri etkinlikler her geçen gün artarak devam edecek. Öncelikle bu huzur, güvenlik ikliminin sağlanmasında ilimize ve bu konudaki mücadeleye vermiş olduğu desteklerden dolayı başta sayın cumhurbaşkanımıza, bütün bakanlarımıza ilgili kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Güvenlik birimlerimiz yoğun mücadeleler veriyor. Vatandaşlarımız iş birliği halinde terörle verilen mücadele ve elde edilen başarı şehrimizi her geçen gün çok daha fazla güvenli kıldı. Ve bu ortamları yaşamak hepimize nasip oldu. Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Bunun memnuniyetini yaşıyorlar" dedi.

"TERÖRÜ ELİMİZLE İTTİK, HALKIN GÜCÜYLE BİTTİ"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise; "Geçmişte maalesef çok sıkıntı çektik. Ama özellikle son iki yıldır Şırnak'ta bu tür güzel etkinlikler oluyor. Geçen sen burada bölgesel etkinlikler oldu. Trabzon, Bursa ve son ayağı ve finali Şırnak'ta yapılması bizim için çok büyük bir değer ve anlamlı bir etkinlik oldu. Bu final müsabakasından sonra ulusal anlamda turnuvalara buradan da sporcular çıkmış olacak. Şırnak son iki yıldır, özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra her gün yeni bir etkinlikle karşılaşıyoruz. Tenis, Guhşengi ve bu günde Türkiye Finali olan Paraşüt etkinliği düzenleniyor. Geçmişte terörü böyle elimizle iterek, halkın gücüyle bitti. Şırnak'ta sportif faaliyetlerin dışında ilimizde her tür etkinlik olacaktır. Bu etkinlikle emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz. Belediyemizde bu etkinliğin en büyük sponsorluğunu üstlenmiştir. Başta ülkemize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.





DÜNYA ŞAMPİYONU DA KATILDI

Türkiye Şampiyonu Kerem Dinçer ise, "Bursa'dan geliyorum. 4 yıldır Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonuyum. Aynı zamanda 2018'de Dünya şampiyonu oldum. Bugün Şırnak'ta 3'üncü Etap Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası yapılıyor. Bizde Bursa'dan geldik. Yine 10 ilden gelenler ve katılanlar var yarışmaya. Bu sene bu Finalin bu bölgede olması bizim için çok çok iyi oldu. Çünkü Şırnak daha önce terör olayları ile de biliniyordu. Şuanda bölge doğa sporlarının yapılması diğer alternatif sporların yapılması ile anılması çok iyi bir durum şuanda. Bugün uçuşlar yapıldı. Yarın final turları uçulacak ve Türkiye'nin ilk dördü milli takımı oluşturacak. İnşallah seneye de burada bir daha yarışma yapılır. Bizde geliriz. Bu bölgeyi çok beğendik. Hem doğası olarak hem yamaç paraşütü pisti olarak çok güzel bir bölge" dedi.